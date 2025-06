A Magyar Barlangi Mentőszolgálat (BMSz) évek óta segít azon orvosok kiképzésében, akik különböző missziókban segédkeznek. Az ilyen események célja, hogy a résztvevők gyakolatot szerezzenek az extrém körülmények között zajló betegellátásba. Ehhez a barlangi mentők protokolljai, eszközei és módszerei kiválóan alkalmasak. Ezért keltett döbbenetet, amikor az egyik ilyen eseményen meglopták a szervezet munkatársát.

Meglopták a Magyar Barlangi Mentőszolgálat munkatársát. Képünk illusztráció. A barlangi mentők gyakorlatozás közben.

Fotó: Ambrus Gergely / Magyar Barlangi Mentőszolgálat Facebook

Feltört autó, meglopták barlangi mentőt

Június 5-én, csütörtökön is épp egy csoportnak tartottak képzést, amikor az egyik barlangi mentő autóját feltörték. Az eset Budakeszin történt, az Erzsébet-büfé melletti turistaház parkolójában. Az ellopott tárgyak között volt életmentésre használt felszerelés, valamint személyes, barlangászati holmi is. Eltűnt egy komplett kötéltechnikai készlet és egy Scurion fejlámpa is. A kár értéke meghaladja az egymillió forintot. További részletek

A BMSz feljelentést tett, vagy valamint felhívást tettek közzé Facebook-oldalukon, amelyben azt kérik: a tolvaj diszkréten jutassa vissza a felszerelést, amellyel legközelebb lehet, hogy az ő családtagját fogják megmenteni.

