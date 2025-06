Megszólalt halálfélelméről és súlyos műtétjéről a TV2 sztárja

Egész Európában sikeres előadásokat készít társulatával, a Szegedi Kortárs Balettel Juronics Tamás, aki a Négyszemközt című műsor vendége volt a Századvég YouTube-csatornáján, a Kontextuson. A Kossuth-díjas balettművész elmondta, hogy érezte magát a TV2 hihetetlenül sikeres műsorában, a Dancing with the Stars zsűrijében, de arról is beszélt, milyen értékeket tart fontosnak, és hogy miért nem gondolta volna, hogy éppen neki szívműtétje lesz.

A beszélgetés legérdekesebb részei itt érhetők el: 00:00:21 – „Jelenetek a házasságról” Szegeden

00:07:18 – Házasság, családi élet

00:16:48 – Tradíciók tisztelete, mások véleménye

00:20:27 – A táncművészet nyelve

00:28:09 – Dancing with the Stars

00:34:47 – Gyermekkor, tehetség

00:44:35 – A kortárs balett; külföldi fellépések; rendezések

00:51:01 – Nem érdeklik a politikai támadások; politika a színpadon

01:06:39 – Díjak, elismerések

01:13:05 – Betegség, műtét, halálfélelem

01:18:21 – Tervek A teljes interjú itt tekinthető meg:

