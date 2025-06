Menczer Tamás: Brüsszelt is el kell foglalni!

A harmadik világháború közelébe sodortak bennünket derék brüsszeli vezetőink, és továbbra is ők vannak ott. Menczer Tamás arról is beszélt, hogy Amerikában történt egy békepárti helyes váltás, Brüsszelben meg még nem, ezért mondjuk azt, hogy Brüsszelt is el kell foglalni.

Nézze meg, mi történt a világ gazdasági teljesítményében betöltött európai szereppel. Hát ezelőtt olyan 15 évvel egészen más pozíció volt. Mi az amerikaiakkal egy szinten voltunk, és Kína lejjebb volt – mondja el Menczer Tamás friss videó bejegyzésében. Menczer Tamás szerint az egész világ ellép Európa mellett gazdaságilag.

Fotó: Shutterstock Most eltelt 15 év, az amerikaiak elléptek tőlünk, Kína meg utolért. Az amerikaiak ott világ GDP-nél valahol ott 25-26 százalékon vannak, mi meg a kínaiakkal 17-18-on. Úgy, hogy mi 22-ről jöttünk le, Kína meg 9-ről jött föl. Tehát az egész világ lép el mellettünk gazdaságilag. Egy. Kettő, a harmadik világháború közelébe sodortak bennünket derék brüsszeli vezetőink, és továbbra is ők vannak ott. Amerikában történt egy békepárti helyes váltás, Brüsszelben meg még nem, ezért mondjuk azt, hogy Brüsszelt is el kell foglalni.

