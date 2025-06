Menczer: A „Kicsi” mert nagyot álmodni, de keserű lesz az ébredés – videó

Menczer Tamás emlékeztette az ellenzéki országgyűlési képviselőket, különösen Arató Gergelyt, a DK politikusát, hogy őket a magyar választók választásról-választásra elzavarták.

„Önök vesztesek, azért, mert önök Brüsszel és idegen hatalmak érdekeit képviselték. Önök vesztesek voltak, most is azok és azok is maradnak.”

És ugyanez a helyzet Brüsszel új emberével is, az a helyzet, hogy ő is egy vesztes már most, ugyanis úgyszintén Brüsszel és Zelenszkij irányítja, ahogyan önöket”

– rögzítette Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató hozzátette, a magyarok mindig elzavarják azokat, akik Brüsszelt képviselik.

Most először a Voks 2025 során védjük meg a magyar érdeket, aztán tíz hónapon keresztül minden csatában, aztán pedig megnyerjük a következő választást

– hangsúlyozta a Menczer Tamás.