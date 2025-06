Menczer Tamás: Rajtad múlik! Nagy a tét

A háború már eddig is óvatos becslések szerint és alsó hangon 2,5 millió forintba került minden magyar családnak. A háború folytatása és Ukrajna uniós tagsága további milliókba kerülne minden magyar családnak. Ez az első állítás – mondta el Menczer Tamás közösségi oldalán.

Menczer Tamás az ukrán csatlakozás következményeiről beszélt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Fotó: STRINGER

Tönkretenné a magyar gazdaságot és a magyar családokat.

Majd így folytatta:

Kettő, ha Ukrajna bejön az Unióba, akkor adódik a kérdés és a gondolat, hogy ott van az a rengeteg fegyver. Az a rengeteg fegyver vajon hol van? Ott van az ukrán maffia. Náluk mennyi kötött ki abból a rengeteg fegyverből? És az átjárásnál mi milyen veszélyben leszünk? Közbiztonság, fegyver, maffia.

Ott van a silány, génmódosított élelmiszer, amivel elárasztanák az európai piacokat és boltokat, így Magyarországét is.

Ott van a rengeteg ukrán munkavállaló. Mi a magyaroknak tudunk és akarunk is munkát adni, ez a feladatunk és ezt végezzük is. De sok százezer ukránnak nem tudunk és nem is akarunk munkát adni, és azok letörnék a béreket és elfoglalnák az állásokat.

Ha az ukrán nyugdíjasok áttelepülnek, akkor nekünk kell kifizetni a nyugdíjukat. 13. havi nyugdíjnak kampó.

Kérem, hogy vigyék a hírét, hogy a Voks 2025 során mindenkire szükség van! – zárta bejegyzését a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója