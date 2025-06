Menczer Tamás: A Tisza „egy központilag vezérelt gyűlöletszekta”

„Magyar Péter ukrán kém »testvére«, Tseber Roland Ivanovics után a tiszás gyűlöletszekta is megfenyegette a miniszterelnököt. Sőt, az édesanyját is. Életveszélyesen! Ahogy tagadnak, a védekezésük, az maga a beismerés” – írta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookon. Posztjához egy gyűlölködő tiszás kommentelő véleményét is mellékelte.

Vágólapra másolva!

„Központilag szervezett durváskodás, komcsi suttogó. Ismerjük az ilyesmit a komcsi időkből. Csak ők ezt most visszhangnak hívják” – írta Menczer Tamás. Az ukrán kém fenyegetését visszhangozzák. Az ukránok utasításait hajtják végre. Miközben magukat a Békések Ligájaként aposztrofálják, ők a legdurvábbak. Tisza-párti kommentelő véleménye (kép forrása: Facebook/MenczerTamas)

Fotó: Facebook/Menczer Tamás „Ez egy központilag vezérelt gyűlöletszekta” – emelte ki a kommunikációs igazgató. „Budai Gyula már feljelentést is tett. Lelepleztük őket, és minden nap bemutatjuk az igazi arcukat” – jegyezte meg.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!