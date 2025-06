Teljes útzár és mentőhelikopter az M5-ösön történt karambol után

Két személyautó karambolozott vasárnap reggel az M5-ös autópályán, Szeged irányába, ahol mentőhelikopter is landolt - írja a baon.hu.

Mentőhelikopter a baleset helyszínén az M5-ösön

Fotó: Országos Mentőszolgálat / illusztráció

A balesethez a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik megkezdték a műszaki mentést és áramtalanították a járműveket.

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Az érintett szakaszt a hatóságok teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

Szécsényben is két autó karambolozott egy forgalmas kereszteződésben. Az ütközést követően az egyik jármű füstölni kezdett, ezért a tűzoltóknak is be kellett avatkozniuk.