Mérgező gázt mértek több lakásban

Jelzett egy szén-monoxid-érzékelő, emiatt indultak el a békési önkormányzati tűzoltók egy Karacs Teréz utcai társasházi lakásba szombaton. Műszerük kimutatta, hogy megemelkedett a levegőben a mérgező gáz szintje - írta meg a békés vármegyei hírportál, a BEOL.

Mérgező gáz miatt kellett kórházba vinni egy embert egy békési társasházból,

Fotó: Shutterstock

Mérgező gáz, amelybe bele lehet halni

A halált okozó szén-monoxid akkor keletkezik, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Bármilyen nyílt láng forrása lehet a mérgező gáznak, függetlenül attól, hogy fűtenek, főznek, vagy vizet melegítenek vele.

Tavaly decemberben több olyan eset is történt, ahol egy gáztűzhely miatt keletkezett szén-monoxid.

Ugyanakkor a kémény szabálytalan műszaki kialakítása vagy az elhanyagolt állapota is hozzájárulhat ahhoz, hogy mérgező gáz kerüljön a levegőbe.

A gázművek szakemberei is kimutatták a mérgező gázt

A gázművek szakemberei is megjelentek a békési társasháznál. Akkor már több lakásban is magas koncentrátumban volt jelen a mérges gáz. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a helyszínre a mezőberényi hivatásos tűzoltókat is riasztották,

és mentőt is hívtak, mert egy embert kórházba kellett vinni.

Ez a teendő akkor, ha mérgező gázat érzékelsz

Azonnal hagyd el a helyiséget, és szellőztess nyitott ablakokkal.

Hívd a 112-es segélyhívót, ha a jelző megszólal.

Várd meg a szakembert, és ne használj elektromos készülékeket a lakásban.

Megelőzhető a tragédia

2023-ban 15 ember halt meg Magyarországon szén-monoxid-mérgezésben. Az érintett lakásoknak mindössze 85 százalékában volt szén-monoxid-érzékelő. A tragédiák elkerülése érdekében gondoskodni kell az állandó és automatikus szellőzésről, a kémény ellenőrzéséről, és érdemes egy szén-monoxid-érzékelőt is beszerezni. Ha a békési lakásban nem lett volna ilyen szerkezet, több lakóval is tragédia történhetett volna.