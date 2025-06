Ezzel a végzettséggel napok alatt munkát lehet találni

A mérnöki terület továbbra is a legkeresettebb szakmák közé tartozik a magyar munkaerőpiacon. A friss elemzés szerint a mérnök bér már pályakezdőként is a félmilliós határt súrolja – vagy akár meg is haladhatja.

A mérnök bér már pályakezdőként is kiemelkedőnek számít.

Fotó: Unsplash

Ezek a legnépszerűbb mérnök képzések

A számos terület közül a három legnépszerűbb mérnöki képzés

a járműmérnöki,

a gépészmérnöki

és a mérnökinformatikus alapszak

A Széchenyi István Egyetemen 3 tudományterületen – műszaki, agrár- és pedagógiai – 20 különböző mérnök képzéssel várja a jelentkezőket. A terület rendkívül népszerű a leendő egyetemisták körében, a munkavállalók pedig előszeretettel alkalmazzák a győri székhelyű egyetem frissdiplomásait - írja a Kisalföld.

Évek óta minden mérnöki képzésen átlagosan háromszoros a túljelentkezés.

Egy hónapon belül találni munkát

A Széchenyi István Egyetemen végzettek közül a

leghamarabb a járműmérnöki diplomával helyezkednek el a hallgatók, átlagosan nagyjából 17 nap alatt

továbbá a gépész- és villamosmérnök pályakezdők 23 és 28 nap alatt.

Ennyit keres egy mérnök Magyarországon

A junior mérnökök nettó kezdőbére jelenleg 550 ezer forint körül alakul. A mérnök bér mediánja számos pozícióban már 650 ezer forint körül alakul, míg bizonyos területeken – például automatizációban vagy műszer-vezérlésben – a kezdőfizetés akár a 800 ezer forintot is elérheti

Nem ritka az 1,2 millió forintos havi bér sem

Magyarországon még mindig próbatétel elé állítja az ipari vállalatokat a mérnök pozícióik feltöltése. Minél magasabb szintű, specializált tudásra lenne szükségük, annál tovább tart számukra a megfelelő személy megtalálása. Az egyetemek nem ontják magukból a frissen végzett, tehetséges fiatalokat, és nincs túlkínálat a szabadon alkalmazható, gyakorlott szakemberekből sem. Utóbbiak keresettségét szembeötlő módon alátámasztja a fizetési igényeik ugrásszerű emelkedése. Esetükben egyáltalán nem ritka az akár 1,2 millió forintot elérő havi bér sem – áll az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) legfrissebb, a hazai mérnökszakmát vizsgáló jelentésében, ami kitér arra is, hogy a vállalatok különböző elvárások mentén keresik a gyakorlattal rendelkező és a pályakezdő kollégáikat.