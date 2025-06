Eltévesztette a házszámot: mexikói férfi próbált kábítószert csempészni Magyarországra

A Délmagyar.hu cikkében olvasható, hogy vádat emelt a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki tavaly nyáron kábítószert rejtő bőrönddel próbált belépni Magyarországra. A mexikói állampolgár a röszkei határátkelő vámvizsgálatán akadt fenn.

A mexikói férfit a röszkei határátkelő vámvizsgálatánál fogták el. Fotó: Magyarország Ügyészsége

A férfi 2024. július 19-én, egy autóbusz utasaként érkezett hazánkba. A beléptetéskor végzett részletes vámvizsgálat során a pénzügyőrök észrevették, hogy a férfi bőröndjének rejtett rekeszében közel egy kilogramm kokaint, ezer darab LSD tablettát, valamint 55 ezer euró készpénzt – mintegy 22 millió forintot – találtak.

Hosszú börtönévek várnak a mexikói drogcsempészre

Az ügyészség a férfit különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásával vádolja, és bűnössége beismerése esetén nyolc év fegyházbüntetés kiszabását, valamint a lefoglalt pénz elkobzását indítványozza. A terhelt jelenleg letartóztatásban van.

