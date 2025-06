Megdöbbentő, miket mondott az időseket átverő asszony az utolsó szó jogán

A Mezőtúri Járásbíróság tavaly év végén hirdetett ítéletet első fokon a mezőtúri csaló ügyében, azonban fellebbezések miatt másodfokon folytatódott az ügy, aminek most lett vége. A 68 esztendős asszonyt bűnösnek találták, ellene elmarasztaló ítéletet hoztak a a Szolnoki Törvényszéken. A csaló nő döbbenetes dolgokat mondott az utolsó szó jogán – írja a szoljon.hu.

Tegnap született ítélet a Szolnoki Törvényszéken a mezőtúri csaló ügyében

Fotó: Mészáros Géza / szoljon.hu

Mezőtúri csaló – jogerős ítélet született az ügyben

A 68 éves vádlott 2016 és 2019 között több, egyedül élő idős embert károsított meg különböző módokon, úgy, hogy közben azt hazudta az időseknek, hogy ő gondoskodik majd róluk. A csalássorozat három éven át tartott, mire lebukott az asszony, addigra viszont már rengeteg vagyont és pénzt csalt ki az áldozatokból.

A csalások ügyében a Mezőtúri Rendőrkapitányság még 2020-ban rendelte el a nyomozást, majd két évvel később, 2022. novemberében emeltek vádat a nő ellen, 2024-ben született meg az elsőfokú ítélet.

A Mezőtúri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya vette fel a kapcsolatot a sértettekkel és azok hozzátartozóival, akiktől megtudták azt, pontosan miket tett a vádlott.

A mezőtúri csaló két idős asszonyt arra is rávett, hogy tartási szerződést kössenek vele.

Ezt követően az idősek tudta és beleegyezése nélkül adta el a lakásaikat, melyekhez a közműóra-átírásoknál aláhamisította az aláírásukat, és ha a tulajdonos így kérte, kiürítette a lakást.

Másodfokon enyhébb büntetés kapott, ugyanis a 8 év letöltendő helyett csak 6 és fél év börtönre ítélték.

A nő döbbenetes dolgokat mondott az utolsó szó jogán, mielőtt elszállították volna a szabadságvesztés büntetésének megkezdésére.

Az elítélt az egyik legfurcsább beszédet tartotta, melyben arra is kitért, szerinte mennyit is ér pár aláírás. A 68 éves csaló nő úgy érzi, hogy ő 98 százalékban nem bűnös az ellene felhozott vádakban, csupán 2 százalékban. Ezt azzal indokolta, hogy a vele eltartási szerződést kötött személyek aláírásait többször is aláhamisította. Úgy érzi, csupán az egyik rosszakarója miatt került bíróság elé, mert ő nem akart rosszat senkinek.

Ezekben az elesett emberekben mindig az én édesanyámat láttam, akin segíteni kell. Mindenkivel csak a jót tettem.

Sok esetben a saját családom elöl vettem el a pénzt, időt és energiát, melyeket a rászorulókra költöttem!” – mondta a vádlott.