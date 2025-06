Migránslázadás Los Angelesben, Trump ezúttal keményen odavág

Nagy a káosz Los Angelesben, ahol rohamrendőrök csaptak össze a kitoloncolások ellen tüntetőkkel. Donald Trump elnök szombaton elrendelte, hogy 2000 nemzeti gárdistát vezényeljenek a nagyvárosba a tüntetések feloszlatására. A Fehér Ház közleménye szerint a védelmi miniszter „szükség szerint a reguláris fegyveres erők bármely más tagjait is bevetheti a szövetségi funkciók védelmének megerősítésére és támogatására”. Az FBI igazgatója is kemény fellépést ígért.

Idáig a hír. Mindehhez ömlik ránk a rengeteg polgárháborús hangulatú videó, állig felfegyverzett kommandósok próbálják megakadályozni, hogy az illegális bevándorlók és a hozzájuk csapódó „bevándorló hátterű amerikaiak” tömegei lángba borítsák a Keleti part metropoliszát, amely eddig is gócpontja volt mindannak, ami a dekadens, nihilista-liberális politika hordaléka. Talán senki nem lepődik meg azon, hogy ismét a bukott baloldal próbál polgárháborút szítani, amely hetek-hónapok óta tiltakozik és szervezkedik a kitoloncolási törvény ellen, s végső soron a demokrácia, az amerikai polgárok nagy többsége ellen, hiszen Donald Trump választási programjának talán legfontosabb része volt a határvédelem és az illegális migráció felszámolása.

Trump azonban világossá tette, hogy nem lesz még egy George Floyd-lázadás, amikor a woke-bolsevisták Amerika-szerte törvényen kívüli maffia-enklávékat, permanens polgárháborút szítottak a drogos bűnöző rendőri akció során bekövetkezett halálának ürügyén, valójában az első ciklusát töltő patrióta elnök ellen.

J.D Vance alelnök most egyenesen úgy fogalmazott, hogy „Amerika politikai vezetésének egyik fele úgy döntött, hogy a határvédelem gonosz. Mi akkor is elfogadtatjuk Trump elnök gyönyörű törvényjavaslatát és tovább erősítjük a határt!” A Pentagon rögtön be is jelentette, hogy a reguláris alakulatok készen állnak rá, hogy helyreállítsák a rendet Kaliforniában.

Ez a beszéd! Reméljük, Trump eltökéltsége nem csökken, s megmutatják végre a káoszteremtőknek, hogy ki az úr a háznál!

Mindeközben Párizs, Brüsszel, Berlin polgárai éppúgy szenvednek, mint a becsületes, normális amerikaiak. Kénytelenek eltűrni, hogy idegen hordák tartják rettegésben városaikat, gyermekeiket, asszonyaikat.