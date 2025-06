Borzalmas tett: többször is molesztálta 11 éves nevelt lányát a hatvanéves férfi

Egy hatvanas éveiben járó férfi többször is molesztálta, szexuálisan zaklatta kiskorú nevelt lányát a Szabolcs vármegyében lévő Ilken. A rendőrség a múlt hétvégén fogta el a gyanúsítottat, akit a bíróság azóta letartóztatott. Amennyiben bűnösnek találják, akár 15 év szabadságvesztésre is ítélhetik - írja a szon.hu.

Borzalmas tett: akkor molesztálta 11 éves nevelt lányát a hatvanas éveiben járó férfi, amikor annak édesanyja távol volt

Molesztálta a 11 éves lányt a nevelőapa, borzalmas dolgokat tett vele

Úgy derült fény a férfi borzalmas tettére, amikor a kislány levelet írt a vele történtekről, amit az édesanyja elolvasott, majd azonnal feljelentést is tett. Az eddigi információk alapján a gyanúsítottnak és a sértett édesanyának közös gyermekük is van. A Tények riportjában elmondták, hogy a gyermeket molesztáló férfi korábban bántalmazta élettársát is, amiért el is ítélték. Állítólag a 11 éves nevelt lányát akkor molesztálta és erőszakolta meg, amikor annak édesanyja nem tartózkodott otthon, és ezt több környékbeli is sejtette, mégsem tettek ellene semmit.

További részleteket a linkre kattintva olvashat az ügyről.