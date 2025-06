Megszólalt egy akadémikus, kifejtette, mi a probléma az MTA működésével

Egyre többen adnak hangot a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) belül annak a véleményüknek, hogy az intézmény működése és belső szerkezete átfogó reformra szorul. Az akadémia felsőbb köreiben tevékenykedő, nevét nem vállaló akadémikus a Magyar Nemzetnek azt mondta:

elkerülhetetlenné vált egy teljes átvilágítás, amely kiterjed nemcsak az intézmény gazdálkodására és szervezeti hatékonyságára, hanem arra is, miként választanak új tagokat a tudós testületbe.

A lap forrása kitért arra is: az utóbbi években komoly feszültségek alakultak ki az intézményen belül a tagfelvételi eljárásokkal kapcsolatban. Mint elmondta, a kiválasztási folyamat gyakran nem kizárólag a tudományos teljesítmény alapján dől el, hanem belső érdekcsoportok, informális szövetségek és személyes kapcsolatok is szerepet játszhatnak abban, ki kerülhet be a magyar tudomány legfelsőbb grémiumába.

Az akadémikus további észrevételeket is megosztott az MTA működésével kapcsolatban, ezeket ide kattintva olvashatja, a Magyar Nemzet teljes cikkében.