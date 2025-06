Dupla jubileummal ünnepel a Müpa jövőre

A különleges alkalmat dupla Ring-szériával, két Parsifal-előadással, valamint Camilla Nylund és Helmut Deutsch dalestjével teszik felejthetetlenné. Rajna Martin pedig társ-művészetivezetőként csatlakozik a Müpa emblematikus eseménysorozatához - áll a Müpa sajtóközleményében.

Fischer Ádám, a Budapesti Wagner-napok művészeti vezetője.

Fotó: Csibi Krisztina/Müpa



A Budapesti Wagner-napok mára nem csupán a hazai klaszikus zenei élet egyik legmeghatározóbb és legkedveltebb programja, de a nemzetközi operarajongó közönség is igen előkelő helyen jegyzi a 2006-ban útjára indított nagyszabású kezdeményezést. A Müpa világszínvonalú produkciói, a legkiválóbb Wagner-énekeseket felsorakoztató szereposztások, a nyár eleji fesztiválhangulat és a Müpa összetéveszthetetlen atmoszférája révén a Budapesti Wagner-napok valódi összművészeti fiesztává vált. Az eseménysorozathoz a jövő évtől ráadásul új csapattag csatlakozik Rajna Martin személyében, aki Fischer Ádám mellett látja majd el a társ-művészetivezetői feladatokat, de a Magyar Állami Operaház első karmestereként, 2026 szeptemberétől pedig a Luxemburgi Filharmonikus Zenekar főzeneigazgatójaként is dolgozó Rajna a későbbiekben karmesteri szerepet is vállal majd.

2006-ban a Parsifallal kezdődött minden, így nem véletlen, hogy két évtizeddel később ismét ez a mű nyitja meg a jubileumi eseménysorozatot.

A Müpa új produkciójában a címszerepet A walkürben később Sigmundként is feltűnő Magnus Vigilius vállalta, Kundryt a világ vezető operaházaiban és a Duna-parti Bayreuthban is jól ismert Anja Kampe kelti életre. Szintén régi ismerősként köszönthetjük Tijl Faveytst és Jochen Schmeckenbechert – az Amfortast alakító Wolfgang Koch ugyanakkor, noha a bolygó egyik legjelentősebb drámai baritonja, újonc a Müpában.

A jubileumi program középpontjában a Müpa grandiózus Ring-produkciójának dupla sorozata áll, amelynek egyik különlegessége, hogy Wagner eredeti elképzeléseihez hűen négy egymást követő estén adják elő, ahogyan csak kevés helyen a világon.

Hogy milyen világsztárokkal, gigászokkal és hazai operacsillagokkal és produkciókkal találkozhat a közönség arról bővebben a Müpa oldalán tájékozódhatnak.