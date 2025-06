Nagymama korú drogbáróra csaptak le a Pest vármegyei rendőrök

Március elején indult a DELTA Program, amelynek keretében a rendőrség hatóvadászatot hirdetett a drogterjesztők ellen. A számok alapján az akciósorozat példátlan sikernek számít: több mint 3000 nyomozást rendeltek el eddig és 826 eljárást eredményesen fejezett be a rendőrség – nyilatkozta a Hír TV Riasztás című műsorában Töreki Sándor, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes. A szerdán, késő este, 22:30-tól jelentkező bűnügyi magazinban szó lesz egy nem mindennapi esetről is, amelyben egy nagymama korú drogbáróra csaptak le a rendőrök. A 60 éves hölgy egy olyan hálózatot vezetett, amely marihuánát és kokaint értékesített egy dílernek. A Riasztás riportjai a Hír TV Youtube-csatornáján is elérhetőek lesznek az adás után.

Ha bebizonyosodik bűnössége, börtön vár a nagymama korú drogbáróra.

Fotó: Ron Lach/Pexels.com

Nagymama korú drogbáróra és társaira csaptak le a rendőrök

A jól szervezett, többlépcsős hálózatot egyszerre több helyszínen lezajlott razziával számolták fel. A banda egyik ágát a 34 éves K. Dávid vezette, aki nagy mennyiségű kokaint terített. A drogot gyakran a postaládákba dobva juttatták el a fogyasztókhoz. A hálózat másik ágát vezette a már említett drognagyi, aki kokainnal üzletelt. A razziák során milliós értékű készpénzt, aranyat, értékpapírokat, kábítószert és 70 millió forintnyi értékű ingatlant foglaltak le.

A Riasztás szerda esti műsorában egy bírósági tárgyalásról is felvételeket láthatnak a nézők: a szigorú, de alapos és következetes Póta Péter bíró egy szír állampolgár és három társának ügyét tárgyalta a Fővárosi Törvényszéken, akik marihuánát és kokaint árultak Budapesten. A vádlottaknak kábítószer-kereskedelem bűntette miatt kell felelniük. A szírek magyar celebeknek is szállítottak a kábítószerből.

Az adásban szó lesz még román embercsempészek elfogásáról és az induló grillszezonra tekintettel a Riasztás stábja a katasztrófavédelmet kérdezte, hogy mire kell odafigyelni tűzgyújtáskor. Részletek a Riasztás szerda esti adásában.