Napforduló: ahol „a világ tengelye forog”

Az idén június 21-re eső napforduló – különösen a mi éghajlatunkon – nemcsak a Fényes órák számának évköri delelőjéhez igazodó virágba boruló természet ideje, hanem a belső világosság kiteljesedésének emberi lehetősége is egyben. Az északi Féltekén, a Nap ekkor éri el az évkörben égi útjának csúcsát, az „évkör tetején” delel, s az égi nagy vadász, Nimród-Orion vállán ragyogó Betelgeuse állócsillagával, valamint a Föld forgástengelyének meghosszabbításában álló Sarkcsillaggal is egy vonalba kerül. Azaz a „Kozmosz Köldökeként”, „a Kormányzó Csillagként”, az Ég Nagy és Tisztességes Uraként nevezett Polarissal egy vonalban áll, amely körül „forog a világ”...

A nyári napforduló idején a nap a Heel Stone - a kőkör ősi bejárata - mögött kel fel, és a napsugarak az emlékmű közepére irányulnak

Fotó: Getty Images/Finnbarr Webster / Getty Images/Finnbarr Webster

Az útbaigazító...

A nyári napforduló a szakrális idő pillanata – a létezés fényes, tér-idő kereszteződése –, különös jelentőséggel bír ezredévek óta az arra nyitott ember lelkében. Az évkör „legfényesebb” napján az Anyatermészet asztrális és szakrális idejében, a Földi létet biztosító Fény a kiteljesedésével végső diadalt arat a sötétség felett, hogy e pontról visszafordulva, napról napra vesztve erejéből, elinduljon a „visszaszámlálás”... A Nap, ilyenkor Ikrek havának a végén haladva egy vonalba kerül az „égi iránytűvel”, a Polaris–Sarkcsillaggal, a „Menny kapujával”, amely alatt a teremtett világot tisztelő ember is megáll egy múló pillanatra.

A Sarkcsillag – más néven az „Aranykaró” – évezredek óta mutat irányt, s útbaigazításával segíti a pásztorokat, a vándorokat, s a hajósokat egyaránt. Az ember szellemi fejlődésének otthont adó Anyaföldről nézve a Kismedve, vagyis a Kisgöncöl rúdjának utolsó csillaga körül köröznek az északi égbolt csillagai, az égabrosz misztikus csillagképei. Ezért kapta az Égbolt legfontosabb csillaga a Poláris az „Ég cöveke”, az „Égbolt köldöke”, a „Világ sarokköve” elnevezést, melynek fénylő pontját még Szűz Máriával is kapcsolatba hozza a csillagmítoszi hagyomány. Ez a kozmikus tengely az arra szomjazó lelkeket szellemi értelemben is útbaigazítja: s az embernek – ki igazodik hozzá –, belső világa is „rendeződik”...