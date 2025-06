Napi horoszkóp: átlép a Hold a Szűzbe, hatékony hétfő várható

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Rád is egy nagyon hatékony nap vár, jó fejleményekkel. Viszont vigyázz, kezeld óvatosan a bizalmas információikat és csakis olyasmit ossz meg idegenekkel, ami nem okozhat kellemetlenséget később, ha kitudódik. Most egy-egy óvatlan megjegyzés is komoly félreértéseket okozhat - írja az Astronet.

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Ki kell mondani: a Szűz (a Bak mellett) a zodiákus legszorgalmasabb, legszervezettebb jegye. Ide lép be hétfőn reggel a Hold, ami hatalmas segítséget jelent. Szükség is lesz erre, mert az Uránusz hozhat kiszámíthatatlan fordulatokat.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Rád is egy nagyon hatékony nap vár, jó fejleményekkel. Viszont vigyázz, kezeld óvatosan a bizalmas információikat és csakis olyasmit ossz meg idegenekkel, ami nem okozhat kellemetlenséget később, ha kitudódik. Most egy-egy óvatlan megjegyzés is komoly félreértéseket okozhat.

Kos havi horoszkóp

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Hétfőn a rejtett összefüggéseket is azonnal meglátod. Értékes felismeréseid lehetnek a jövőbeni tervekkel kapcsolatosan. Az is lehetséges, hogy olyan munkalehetőséget kapsz, amit vétek lenne visszautasítani.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Hétfőn erősnek, eltökéltnek érezheted magad hétfőn, s így most minden hosszú távú tervedben sikert és áttörést tapasztalhatsz meg. Viszont türelmetlen is lehetsz, ha valaki nem veszi ki a részét a munkából, vagy nem úgy, ahogy szeretnéd

Ikrek havi horoszkóp

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Hétfőn rengeteg dolgod akadhat, még szerencse, hogy váratlan segítséget is kapsz hozzá. Tedd félre az ellenérzéseidet, és fogadd el a felajánlott segítséget. Meg fogsz lepődni, mennyire félreismerted az illetőt…

Rák havi horoszkóp

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Hétfőn különösen erős megérzéseket jeleznek a bolygók az Oroszlánnak. Most képes leszel egyszerre összpontosítani a részletekre és a nagy egészre is, ami nagyon előrelendíti az ügyeidet. Jó döntéseket hozhatsz az üzletben és a magánéletben egyaránt.

Oroszlán havi horoszkóp

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ha minden előre eltervezel és ezt követed, akkor minden zökkenőmentesen fog haladni körülötted. Így lehet arra is időd, hogy egy kicsit foglalkozz egy hamarosan bekövetkező problémával is, amit viszont előre lehet látni és fel is lehet rá készülni.