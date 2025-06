A nemzeti összetartozás nem csupán szimbolikus üzenet, hanem élő valóság, amely nap mint nap próbára van téve – különösen a határon túli közösségekben. Az egyik legsúlyosabb helyzetben jelenleg a kárpátaljai magyarok élnek, akik nemcsak kisebbségként, hanem háborús környezetben is próbálnak megmaradni. A 2022-ben kezdődött orosz–ukrán háború újabb kihívások elé állította őket: a katonai mozgósítás, a gazdasági összeomlás és a nemzetiségi jogok visszaszorítása egyaránt veszélyezteti közösségüket.

Az ukrajnai helyzetben különösen kiéleződött az identitás megőrzésének kérdése. A magyar iskolák bezárása, a magyar nyelvű oktatás háttérbe szorítása, valamint a helyi magyar intézményekre nehezedő nyomás komoly aggodalomra ad okot. A háborús besorozások következtében sok fiatal férfit elszakítanak családjától, sokan elmenekülnek vagy emigrálnak – így a közösség fizikai fennmaradása is veszélybe kerülhet. Ezek a körülmények emlékeztetnek minket arra, hogy

a nemzeti összetartozás nem csak szívből jövő érzés, hanem konkrét tetteket igényel.

A határon túli magyarság támogatása és a kulturális kapcsolatok erősítése ma már nemcsak erkölcsi, hanem stratégiai kérdés is. A különböző régiókban élő magyar közösségek autonómiára, anyanyelvi oktatásra és kulturális jogokra vágynak – ezeknek a törekvéseknek pedig itthonról is meg kell adnunk a hátteret. A nemzeti összetartozás valódi tartalommal való megtöltése cselekvést kíván, erről posztolt Orbán Viktor is a Facebookon.

Nem könnyű örökség ez, de egyedülálló lehetőség is. Kevés nép képes arra, hogy ilyen súlyos veszteségek után is élő közösségként létezzen szerte a világban. A magyarság példája azt mutatja, hogy a haza nem csak földrajzi hely, hanem szellemi és érzelmi közeg is – és ezt a közösséget semmilyen határ nem bonthatja meg.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára koszorúz a Nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett megemlékezésen a zebegényi országzászló és hősi emlékműnél 2025. június 1-jén.

Fotó: Forrás:MTI/Bruzák Noémi

A Nemzeti Összetartozás Napja ezért nem a múlt gyászába merülő ünnep, hanem a jövőbe tekintő összefogás pillanata. Egy nap, amikor kimondjuk: bárhol is éljenek magyarok, összetartozunk. Ez az érzés erőt ad, hogy ne a veszteség, hanem az élni akarás, a kultúra és a közös jövő határozza meg magyarságunkat.