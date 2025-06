Négymilliárd forint vár a legjobbakra a Nemzeti Tehetség Programban

A tavalyihoz képest csaknem a negyedével több, négymilliárd forintos keretösszeggel indult el a Nemzeti Tehetség Program. Ennek pályázatai mellett a kormány idén is kiírta a több mint egymilliárd forintos keretösszegű Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogramot, ősszel pedig a Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjat is meghirdetik 2,5 milliárd forintos keretösszeggel – jelentette be Nagy-Vargha Zsófia, a KIM fiatalokért felelős helyettes államtitkára.

A magyar kormány évről évre emelni tudja a Nemzeti Tehetség Programra fordított forrásokat, a keretösszeg idén 20 százalékkal emelkedett – ismertette az M1-en Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Úgy fogalmazott: ez nem kiadást, hanem befektetést jelent a jövőbe, és jelentős sikereket tudnak elérni a projektben részt vevő fiatalok. Nemcsak a kormány járul hozzá ehhez a programhoz, hanem az adózók is, ugyanis a személyi jövedelemadó (szja) második 1 százalékát bárki felajánlhatja a tehetségprogramnak. A helyettes államtitkár kiemelte, a tavalyi évben rekordot döntött a támogatások száma, 2,5 milliárd forintot ajánlottak fel az adózók, mintegy 270 ezren döntöttek a program támogatása mellett. Nagy-Vargha Zsófia közölte, a Nemzeti Tehetség Program pályázatai mellett a kormány idén is kiírta a több mint 1 milliárd forintos keretösszegű Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogramot, ősszel pedig a Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjat is meghirdetik 2,5 milliárd forintos keretösszeggel. Illusztráció. Fotó: tka.hu/Stipendium Peregrinum A Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj keretösszegét idén 250 millió forintról 500 millió forintra emelték. Ebben a projektben maximum egymillió forintra pályázhatnak a 8 és 30 év közötti fiatalok „bármire, amire szükségük van a tehetségüknek az útján” – mondta a helyettes államtitkár. Hozzátette, a tavalyi évben indította el az országvezetés a STEM Akadémia című kiírást, melyre felsőoktatási intézmények pályázhatnak természettudományos tárgyakkal maximum 15 millió forintra.

Tehetségközelben, középiskoláknak Ezt az összeget egy éven keresztül használhatják arra, hogy „összekapcsolódnak” a középiskolásokkal, akiket különböző képzésekre külön programokra hívnak – fejtette ki. A helyettes államtitkár a Tehetségközelben című projektre is kitért, melyről elmondta: ez a legnagyobb keretösszegű pályázati kiírás a Nemzeti Tehetség Programban, 1 milliárd forintos kerettel. Ebben bármilyen szervezet pályázhat, amely valamilyen tehetséggondozó programot szeretne elindítani egy adott térségben, régióban vagy intézményben - fűzte hozzá. Elmondta, ez a pályázat egyaránt szól a köznevelési és a felsőfokú tanulmányi intézményeknek, a szakiskoláknak, illetve a civil és egyházi szervezeteknek is.

