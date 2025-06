Nézőpont Intézet: Továbbra is vezet a Fidesz-KDNP

Győzne a Fidesz (44 százalék), hárompárti parlament alakulna a Tiszával (39 százalék) és a Mi Hazánkkal (7 százalék) egy most vasárnapi országgyűlési választáson. Nem jutna be a Kétfarkú Kutya Párt (4 százalék) és a Demokratikus Koalíció (3 százalék) – számolt be honlapján legújabb közvélemény-kutatási eredményeiről a Nézőpont Intézet.

Vágólapra másolva!

A Nézőpont Intézet ismertette, hogy miután a Tisza Párt március-áprilisi „Nemzet hangja” aláírásgyűjtése után a kormány Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló április-júniusi „VOKS 2025” szavazása is véget ért, a két nagy párt legvalószínűbb listás támogatottságának értéke közeledett egymáshoz, azonban a Fidesz hibahatáron túli előnye változatlan maradt. Rámutattak továbbá arra, hogy a Tisza Párt nem a Fidesz, hanem az egyéb baloldali pártok, a választástól távolmaradó Momentum és az emblematikus vezetőjét lecserélő DK rovására erősödött. Majd pedig közölték, hogy a Fidesz 44 százalékos listás eredménnyel győzne egy most vasárnapi, mintegy 10 hónappal a várható 2026-os országgyűlési választási időpont előtt tartott választáson. Ez az eredmény hibahatáron belül megfeleltethető a márciusi eredményének (45 százalék) és az egy évvel ezelőtti EP-választáson elért belföldi eredményének (43,7 százalék) is. Azaz a Fidesz által elérhető választási eredmény nem változott az elmúlt egy évben. A Tisza Párt támogatottsága (39 százalék) öt százalékponttal marad el a kormánypártokétól, de – a többi baloldali párt rovására – négy százalékponttal erősödött március (35 százalék) és 8,5 százalékponttal a tavalyi EP-választás óta (29,5 százalék). A két nagy párt mellett csak a Mi Hazánk Mozgalom (7 százalék) jutna be a parlamentbe, mely kettő százalékpontot veszített a márciusi eredményéhez képest, ez megfelel a tavalyi EP-választáson elért belföldi szavazatarányának (6,7 százalék). A DK 3 százalékot érne el – írta a Nézőpont Intézet. Forrás: Nézőpont Intézet Végezetül bemutatták az új Országgyűlés összetételére vonatkozó mandátumbecslésüket is. Számításaik során az EP-választási eredményeket vették figyelembe szavazóköri szinten, az országos közvélemény-kutatási adatokat 2024 és 2025 júniusában, valamint az egyes szavazótáborok településtípus szerinti változását. Ezek alapján egy most vasárnap tartott választás során a Fidesz 108,

a Tisza Párt 82,

a Mi Hazánk Mozgalom pedig 8 mandátumot szerezne. A 199. mandátum pedig a német nemzetiségi képviselőnek jutna. Módszertan A Nézőpont Intézet kutatása 2025. június 16. és 17. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. A teljes népességben a magyar választók 37 százaléka szimpatizál a Fidesszel, 31 százaléka a Tisza Párttal, 6 százaléka a Mi Hazánkkal, 3 százaléka a Demokratikus Koalícióval. A legvalószínűbb listás eredmény az összes aktív, részvételében biztos választópolgár pártpreferenciáját tartalmazza, azok bevallása vagy segédkérdésekkel való beazonosítása alapján. Ez az eredmény áll a legközelebb a választás várható tényleges, országos listás eredményéhez. A mandátumbecslés a pártok legvalószínűbb országos listás eredményei alapján készült, egyszerre figyelembe véve a választástörténeti adatokat és az új országos választókerületi határokat. A külhoni magyar szavazatoknál a 2022-es arányokat vették figyelembe.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!