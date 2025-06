Nincs második esély: életbe lépett Európa legszigorúbb drogtörvénye

Ha valaki kábítószer hatása alatt követ el emberölést, testi sértést, rablást, kifosztást vagy rongálást, az súlyosabb büntetést von maga után.

Már kis mennyiségű partidrog árusításáért is akár két év börtön járhat, de ha valakinél olyan mennyiségű szert találnak, hogy az akár 10 ember ellátására is elegendő, az ő büntetése 3 év is lehet.