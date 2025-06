Így lehet megelőzni a leggyakoribb közúti veszélyeket

A forgalmas utak, főként a nyaralók által sűrűn látogatott szakaszokon, mint például a 84-es vagy 86-os főút, komoly veszélyforrások. Az előzésre alkalmas szakaszok ritkák, a járművek közötti követési távolságot sokan nem tartják be, ami könnyen koccanásokhoz vagy akár súlyosabb ütközésekhez vezethet. Gyakori kiváltó ok a türelmetlenség – sokan pár perc időnyereségért hajmeresztő manővereket vállalnak be. A meggondolatlanság pedig a nyári balesetek egyik fő okozója – írja a Veol.

Nyári balesetek – így előzheti meg a leggyakoribb közúti veszélyeket

A nyári balesetek másik gyakori oka a fáradtság és az elalvás vezetés közben.

A hajnalban induló utazások, a hőség és a hosszú menetidő könnyen kimeríthetik az embert. Ilyenkor különösen fontos a rendszeres pihenő beiktatása, akár egy rövid alvás vagy nyújtózkodás is segíthet a frissesség visszanyerésében.

A gyorshajtás is komoly veszélyt jelent, főleg nyáron, amikor sokan próbálnak időt „behozni” a torlódások után.

A nyári rendezvények, fesztiválok és baráti összejövetelek gyakran együtt járnak alkoholfogyasztással. Fontos észben tartani, hogy alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt soha ne üljünk volán mögé.

A jó idővel együtt megjelennek az utakon a biciklisek, rolleresek és motorosok is. Ők fokozottan ki vannak téve a sérülésveszélynek, mivel nincs kaszni, ami védené őket. Éppen ezért különösen fontos a láthatóság – lámpa, láthatósági mellény, bukósisak és védőfelszerelés nélkül senki ne induljon el.

További óvintézkedésekért látogasson el a Veol oldalára.