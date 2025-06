Minden, amit tudni kell a 2025-ös nyári táborokról: trendek, árak, lehetőségek

A nyári tábor idén is népszerű megoldás a családok körében. Több mint 210 ezer magyar gyerek vesz részt legalább egyhetes táborban a vakáció alatt – az árak és lehetőségek azonban széles skálán mozognak – írja a zaol.hu.

Ennyibe kerülhet egy nyári tábor idén

A tanév végéhez közeledve sok szülő számára válik aktuálissá a kérdés: hogyan oldják meg gyermekeik napközbeni elfoglaltságát és felügyeletét a hosszú vakáció idején. Erre a kihívásra egyre többen találnak megoldást a különféle nyári táborokban, amelyekből idén is bőséges a kínálat.

Míg korábban az iskolák szervezték a táborokat, mára ezt a feladatot jellemzően civil, nonprofit vagy üzleti szervezetek látják el. Az országos szinten működő Táborfigyelő szerint

2025 nyarán több mint 210 ezer gyerek vesz részt legalább egyhetes táborban.

A legnépszerűbb tematikák között a sport-, idegen nyelvi és informatikai táborok szerepelnek, de egyre több szülő választ robotépítő, drónprogramozó vagy akár tőzsdetábort is.

A felmérések alapján a napközis táborokat a családok 53 százaléka preferálja, míg az ottalvósakat 47 százalékuk választja.

A nyári táborok árai jelentősen eltérhetnek: egy hét napközis átlagosan 57 ezer, az ottalvós 92 ezer forintba kerül. A különbségek azonban nagyok – míg Zalában önkormányzati szervezésű táborok már néhány tízezer forintból elérhetők, egy tematikus, ottalvós tábor akár több százezer forintba is kerülhet.

Bár ez az ár elsőre akár soknak is tűnhet, ám éppen a Táborfigyelő adatai szerint nem kirívó.

A nyári táborok költsége a tavalyihoz képest 10-15 százalékkal emelkedett.

Ez akár infláció feletti mértéknek is tűnhet, ám egyáltalán nem indokolatlan, hiszen éppen azokban a szegmensekben emelkedtek jelentősen a költségek – például élelmiszerek árai – amivel a táborok költségvetésének megalkotásakor a szervezőknek számolniuk kell. A kérdés inkább az, hogy a szülők meg tudják-e ezeket az árakat fizetni?

