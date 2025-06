Orbán Viktor: Amióta nemzeti kormány van, egymillióval nőtt a munkahelyek száma Magyarországon

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a miniszterelnök az azonnali kérdések órájában a DK-s Kálmán Olgának az Orbán Viktor testvérének üzleti ügyeire vonatkozó kérdésére válaszolva elmondta, hogy Magyarország teljes nyilvánossága mindent tudhat minden forintjáról. Leszögezte, hogy üzleti ügyekkel a jövőben sem szándékozik foglalkozni, majd azt tanácsolta a Dobrev-párt politikusának, ha bármilyen kivetni valót lát, akkor a szükséges büntetőfeljelentéseket mindenképpen tegye meg.

Forduljon a rendőrséghez

– tanácsolta a miniszterelnök Kálmán Olgának.

A szegénység ellen a legjobb módszer a munkahely

Az MSZP-s Komjáthi Imrének a kormányfő jelezte, hogy amióta nemzeti kormány van, azóta Magyarországon egymillió emberrel több dolgozik. Leszögezte, hogy a szegénység ellen a legjobb módszer a munkahely és a tisztességes bér.

Milyen kár, hogy az ilyen előterjesztéseinket nem szokták megszavazni

– válaszolta Orbán Viktor Komjáthinak.

Hozzátette: a munkaalapú társadalom megfelezte a szegények számát. Mint mondta, pontosan tudják, hogy a szegénységgel szemben nem a gazdagok ellen folytatott háború a megoldás. A szegénység ellen a tisztességes bérek, a minimálbér emelése, valamint a családok adókedvezménye a megoldás.

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a gazdagokat illetően a kormánynak három elvárása van: fizessék be az adókat, tartsák be a törvényeket, és adjanak munkát. Végül azt kérte: a baloldal ne csak a munkavállalókat, hanem a munkaadókat is támogassa.

A devizaügyekről: „a labda a bíróságoknál van”

Z. Kárpát Dániel jobbikos képviselő kérdésére a kormányfő kitért a magyar devizahitelesek ügyeire is. Emlékeztetett: a devizahitelek tragédiáját a baloldal hozta Magyarországra, akikkel a Jobbik közös listán indult a legutóbbi országgyűlési választáson. Orbán Viktor ugyanakkor kiemelte: a kormány amit tudott, megtett az ügyben. Példaként említette – többek között – a végtörlesztést, az árfolyamgátat és a forintosítást is.

Amikor a hitelek súlya alatt nyögő embereknek próbálunk segíteni, akkor önök nem támogatnak bennünket. A kamatstopban sem, pedig jó lenne, ha megtennék

– tette hozzá.