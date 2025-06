Hamarosan meglepetésinterjúval jelentkezik a miniszterelnök!

Orbán Viktor egy videómontázst osztott meg közösségi oldalán, amelyből kiderül: hamarosan egy interjú jelenik meg, amelyet Ben Shapiro készített vele – áll a a mai Magyar Nemzet oldalán.

Orbán Viktor interjú Ben Shapiro-nál

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, a CPAC Hungary 2025 konferencián felszólalt Mateusz Morawiecki korábbi lengyel, Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, Hebert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke és Michael Knowles, a Daily Wire világhírű amerikai kommentátora is. Mint ahogyan Ben Shapiro, az Egyesült Államok egyik legismertebb konzervatív politikai kommentátora és a The Daily Wire társalapítója is részt vett a CPAC Hungary 2025 első napján.

Shapiro a világszerte népszerű The Ben Shapiro Show élő adásával tisztelte meg a budapesti közönséget, hangsúlyozva a szuverenitás, a hagyományos értékek és a józan ész védelmének fontosságát.

Hamarosan részletek és követhetik az interjút, itt a bejelentés: