Orbán Viktor Botswana elnökével tárgyalt

Botswana elnöke június 12–15. között tartózkodik Magyarországon, ahol Orbán Viktorral és más vezetőkkel egyeztet – a program része hivatalos tárgyalás, valamint együttműködési megállapodások előkészítése.

Orbán Viktor Facebook-oldalán egy fotót is megosztott: Botswana elnöke Budapesten felirattal.

A fotó mellé pedig azt írta:

Történelmi látogatás: botswanai elnök még sohasem járt Magyarországon. Üdvözöljük Budapesten Duma Gideon Boko elnök urat.

Az Origó korábban arról is beszámolt, Szijjártó Péter és Phenyo Butale közös sajtótájékoztatót tartott Budapesten, amelyen több kulcsüzenet is elhangzott : Magyarország kész részt venni afrikai fejlesztési programokban, különös tekintettel a regionális stabilitás megteremtésére, a vízgazdálkodásra, élelmiszerbiztonságra, oktatásra és megújuló energiára, illetve szó esett az illegális migráció problémájáról is.