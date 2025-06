Orbán Viktor harcosai előtt leleplezte a tiszások titkos csoportját

Az online közvetítésben először Menczer Tamás ragadta magához a szót, aki a kérdező riporter szerepét vette magához – számolt be az eseményről az Index. Az első kérdésre reagálva a miniszterelnök egyből tett egy nagy bejelentést:

szeptemberben, a hónap vége felé jön a második nagy rendezvényünk is

– hozzátéve, a cél az, hogy – mire majd meg kell küzdeni a választási kampányban a következő négy évért, addigra – felkészültek legyenek.

Nemcsak a Tisza Párt a probléma

Menczer Tamás azt mondta, az új csatatéren, vagyis az online világban úgy néz ki, mintha az ellenzék nagyon erős lenne, de ő tudja, hogy „a való világban” ők a legerősebbek.

„Az ellenfelen kívül van egy másik gondunk is, saját magunk”

– vágott közbe Orbán Viktor.

A kormányfő kifejtette, hogy ő jól ismeri a keresztény-konzervatív világot, hiszen régóta abban küzd – közben megjegyezte Menczer Tamásnak, tudja, hogy ő is ebben a világban van, de nem olyan régóta, mint ő –, ezért tudja, hogy nem minden választójuk „harcos”. Szerinte sok olyan támogatójuk akad, akik elmennek voksolni, de a „velük szemben egyre ordenárébbul viselkedőkkel szemben kiállni nehéz az igazságért”, ezért ők nem is szállnak be az online térben vívott kommentháborúba.

Nagyra tartom és megértem azokat a szavazóinkat, akik velünk vannak, de nyílt vitára nem állnak ki,

de nyerünk csatát, ha nem merünk kiállni vitázni?

Ezért kell megtalálnunk magunk között a harcosokat – mondta a miniszterelnök.

Az ellenfélnek van egy előnye

Orbán Viktor szerint az ellenfél felismerte, hogy „átkerül a politika a digitális világba”, ahol ők „otthonosan mozognak, mert hamarabb mentek oda, ismerik a trükköket”. Képesek arra, hogy „olyan zajt keltsenek, hogy úgy nézzen ki, mintha ők lennének többen”. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy „elfogott” egy olyan üzenetet, ahol az van kiadva parancsba, hogy mindenkinek kettő álprofilt kell létrehoznia. Szerinte ez az üzenet egy, a Tisza Párthoz köthető csoportban volt látható. Ezért hívják őket Visszhangnak.

Sunyi komcsi suttogás, de mi nem ilyenek vagyunk, mi pacekba, egyenesen megmondjuk a véleményünket, ezért is hívnak minket harcosoknak

– mondta Orbán Viktor.