Orbán Viktor: Az ukrán uniós tagság azt jelentené, hogy a magyarok elveszítik, amijük van – élőben a miniszterelnöki interjú!

Voks 2025

A miniszterelnök elmondta, hogy zajlik a Voks 2025, ami megtámasztja a kormány álláspontját Ukrajna uniós tagságáról. Véleménye szerint egy élő, nagy vita van most az ukrán csatlakozásról, és meg tudjuk védeni magunkat.

Az ukrán uniós tagság azt jelentené, hogy az emberek elveszítik, amijük van – tette hozzá. Mint jelezte, a pénzt felszívja Ukrajna és kirántja Közép-Európából. Ezért meg kell védeni azt, amink van.

Orbán Viktor elmondta, hogy Brüsszelben több mint harmincezer bürokrata dolgozik, ami hatalmas erő. Ők nagy nyomás alá helyezik a tagállamokat és afelé terelik őket, hogy induljanak meg a tárgyalások Ukrajna uniós tagságáról.

Magyarország stabilan áll a lábán, ami annak köszönhető, hogy a 2022-es választáson stabil kormányt hoztak létre a magyarok – tette hozzá.

Itthon stabil a kormány

Magyarország stabilan áll a lábán, ami annak köszönhető, hogy a 2022-es választáson stabil kormányt hoztak létre a magyarok – tette hozzá.

Mint mondta, Lengyelország politikailag nem volt olyan szerencsés az elmúlt 16 évben mint mi, váltakoztak a kormányok. Most egy liberális kormány működik ott, de közben választottak egy patrióta elnököt. Úgy fogalmazott: a washingtoni gyors megérkezett Varsóba. A miniszterelnök emlékeztetve a guruló dollárok ügyére kifejtette: részben ez az oka, hogy meggyengült a baloldal, ezért van zűrzavar az ellenzéki oldalon.

Székelyföldön még nincs vége a vésznek

A kormányfő elmondta: teljes mértékben kirajzolódott előttük a székelyföldi baj, és a pusztulás mértéke is, bár még nincs vége a vésznek. A szerdai kormányülésen beszámolót hallgattak meg a Hargia megyei elnöktől, csütörtökön pedig Orán Viktor Kelemen Hunorral is tudott tárgyalni. Mint mondta, nagyon nagy szakmai kihívás előtt állnak a szakemberek. Magyar geológusokat is küldtek, hogy tanulmányozzák a helyzetet. Magyarország készen áll arra, hogy megadja a segítséget akkor is, ha kellőképpen felmérték a helyzetet. A kormányfő szerint a mostani helyzet nem csak a szíveket, hanem a pénztárcákat is kinyitotta. Amennyit a magyar emberek összegyűjtöttek, annyit ad mellé a magyar kormány is.