Orbán Viktor: Már több mint kétmillióan szavaztak a Voks 2025-ön – Élő

Ezzel szemben a nyugatiak azt mondták, hogy de hiszen ez a mi háborúnk, Oroszország fenyegetést jelent, le kell őket győzni és jobb ukrán területen legyőzni őket, mint a mi határainkhoz közelebb, vagy akár a mi határainknál, és ezért Ukrajna valójában az európai biztonságért is harcol. Ez volt az ő koncepciójuk. Amit én mindig is tévedésnek tartottam, mert így Ukrajna, amely nem volt Európa biztonsági kockázata, hirtelen Európa biztonsági kockázatává vált, és minden, ami fenyegeti az ukránokat mostantól, illetve a háború kezdetétől már fenyeget bennünket is