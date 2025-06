Orbán Viktor: Ukrajna uniós tagsága a mindennapi életünket közvetlenül fenyegető veszélyeket hoz magával

Orbán Viktor a Voks 2025 szavazás utolsó napján azzal érvelt:

aki eddig kimaradt a szavazásból, „az most hallgasson a többiekre”, arra a több mint 2 millió emberre, aki már elmondta a véleményét Ukrajna uniós tagságáról.

Hangsúlyozta: a következő néhány év, Magyarország jövőjét és sorsát meghatározó legfontosabb kérdésről van szó.

Kiemelte: Ukrajna uniós tagságával a földalapú támogatás nagy része vagy egésze elvész a magyar gazdák számára, és több százezer ukrán munkavállaló érkezhet Magyarországra, a magyarok pedig elveszíthetik az állásukat.

Példaként említette egy békési gazda és egy budapesti pincér helyzetét. Az előbbivel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy ha beengedik az unióba az olcsó ukrán gabonát, akkor a magyar gazdák eladni sem tudják vagy csak nagyon nyomott áron tudják eladni, amit megtermeltek. Az utóbbi esetében pedig arra figyelmeztetett: az ukránok uniós felvételét követően nem lesz a magyar kormány kezében eszköz, hogy megakadályozza több százezer ukrán munkavállaló Magyarországra érkezését, a magyar és az ukrán fizetések közötti különbség pedig óriási, és sok millió ember él Ukrajnában, aki ott nem talál megélhetést.

A kormányfő kijelentette:

az előjelekből úgy látja, hogy a jövő heti uniós csúcson „csúnya munka lesz”, nagy vitára számít a találkozón.

Kiemelte, két dologra van szüksége, az egyik ebből rendben van, azt tapasztalatnak hívják. Nagy előnynek nevezte, hogy a legrégebb óta Magyarország kormánya van a helyén, és ő a miniszterelnök.

A másik, amire szüksége van, az az erő – mondta, hangsúlyozva: nem az a fontos, hogy mit gondol a magyar miniszterelnök, hanem az, hogy mit gondolnak a magyar emberek. Rámutatott: a kinyilvánított népakarat, mint a Voks 2025, olyan erő, amit nem lehet átugrani, kikerülni, félresöpörni. Ha van tapasztalat és erő, akkor lehet eredményt elérni Brüsszelben – összegzett.

Arra a kérdésre, hogy miért most kell döntést hozni, azt felelte: azért, mert most dől el Ukrajna uniós csatlakozása. Jelezte: tiszteli azokat, akik most kapcsolódtak be a politikába, mindig jó, ha van új szereplő és megújulás, de a tapasztalat és a tények is számítanak.

Ha az Európai Unió elindul egy úton, nem lehet megállítani. Ez egy olyan úthenger, ami, ha egyszer sebességbe kapcsol, akkor a maga tempójában végighalad, és letol mindenkit a pályáról

– fejtette ki Orbán Viktor. Közölte, az Európai Uniót nem szabad alábecsülni, ott a dolgokat akkor lehet megakadályozni, ha nem engedik megindulni. Ha megindult, akkor módosítgatni talán van mód, de az úthenger végigmegy a pályán.