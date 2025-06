Orbán Viktor: Mindent megteszünk, hogy garantáljuk Magyarország békéjét és biztonságát

Zajlik a felkészülés, rázós hetünk lesz. Előbb NATO-csúcstalálkozó Hágában, majd EU-csúcs Brüsszelben. Ahogy a hétvégi közel-keleti fejlemények is mutatják, más világot élünk, mint akár csak pár éve. A nemzetközi diplomácia világa is megkeményedett. Szövetséges államok között is kőkemény harc és ütközés zajlik az érdekek érvényesítéséért, ahol csak az ér el eredményt, aki kiáll magáért és a hazájáért. Dörgölőzőknek itt maximum lenéző simogatás jár