Orbán Viktor szerint nagyszerűen helyre tette Takács Péter Kulja Andrást

A magyar egészségügy helyzetéről vitázott és a személyeskedéstől sem volt mentes Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, valamint Kulja András, a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusának összecsapása az ATV Egyenes Beszéd című műsorában hétfő este.

Takács Péter többször is helyre tette Kulja Andrást – Orbán Viktor szerint nagyszerűen.

Takács Péter egészségügyi államtitkár (b) és Kulja András, a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusának élő vitája az ATV Egyenes Beszéd című műsorában 2025. június 23-án (forrás: ATV/YouTube)

„Osztálybezárásokról beszél képviselő úr, teljesen tévesen és sajnos ez most itt is tévesen hangzott el. Van benne olyan is, ami csak néhány óráig tartott. Ezt úgy beállítani, hogy 770 osztályt zártunk be Magyarországon, ez egy óriási tévedés. Talán emlékezzünk meg arról is, hogy a 770 szüneteltetés 49%-a felújítás miatt történt."

Kulja András emlékeztette az államtitkárt arra, hogy nem dolgozott gyakorló orvosként, szemben vele, aki igen. Amire Takács Péter úgy reagált, hogy ez valótlan állítást és

Kulja András az, akinek nincs szakvizsgája, majd kérdőre vonta a Tisza politikusát, hogy májusra hajlandó-e letenni a szakvizsgát.

Takács Péter arra is rávilágított, hogy Kulja volt az, aki félinformációk alapján koholmányokkal vádolta a magyar kormányt az egyik EP-felszólalásában, a gyermekek halálhírével pedig igyekezett politikai tőkét kovácsolni magának.

Ön csak tájékozatlan, vagy szándékosan vezeti félre a közvéleményt? Erre a kérdésre válaszoljon!

– tette fel a kérdést Takács Péter a felkészületlen politikusnak.