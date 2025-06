Örömhír a Schobert családban, könnyeivel küszködött a boldog anyuka

Rubint Réka boldogan számolt be arról, hogy legkisebb fia is elballagott az általános iskolából. A színes lufik és az érzelmes sorok is mutatják, hogy örömhír a Schobert családban – új korszak kezdődik Zalán életében.

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a Schobert család: Rubint Réka legkisebb gyermeke, Zalán is elbúcsúzott az általános iskolától – írja a Bors. A család kitörő örömmel és meghatottsággal ünnepelte az eseményt, amit Rubint Réka szívhez szóló üzenetben osztott meg követőivel. A színes lufikkal díszített ballagási képek és a személyes sorok egyértelműen mutatják: örömhír a Schobert családban, hiszen a kitűnő tanulmányi eredménnyel végző Zalán készen áll az új kihívásokra. Színes lufikkal és könnyekkel ünnepelte kisfia ballagását Rubint Réka – örömhír a Schobert családban.

Fotó: Schobert Norbert Facebook Ballagási meghatódottság és büszkeség: örömhír a Schobert családban A büszke édesanya nem csak fiát méltatta, hanem azt is megfogalmazta, mennyire hálás, hogy Zalán édesanyja lehet. A ballagási beszámolóban így írt: „Soha ne nézz hátra, Kicsim! Mindig hallgass a belső hangodra, éld és valósítsd meg az álmaidat!” A megható posztot követők ezrei lájkolták és gratuláltak a fiatal ballagónak. Ha kíváncsi a ballagáson készült fotókra, kattintson a Bors cikkére.

