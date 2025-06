Módosulnak az állampolgárság felfüggesztését szabályozó törvények – ezekről döntött ma az Országgyűlés

A keddi vita során Törő Gábor (Fidesz), a törvényalkotási bizottság előadója kiemelte, a testület által elfogadott módosító javaslatban egyértelműsítették, hogy amennyiben az érintett személy több állampolgársága közül akár egy is EGT-állam állampolgársága, úgy vele szemben a felfüggesztés nem alkalmazható.

Kozma Ákos az Alkotmánybíróság új tagja

Titkos szavazáson, 134 igen, 13 nem szavazattal az AB tagjává választották tizenkét évre Kozma Ákost, az alapvető jogok biztosát, aki szeptember 26-án lép majd hivatalba.

Kozma Ákost 2019 júliusában választotta a parlament ombudsmanná és 2019 szeptembere óta tölti be a posztot. Kozma Ákos hivatalba lépésével teljes lesz a 15 fős Alkotmánybíróság létszáma.

Nagy Gábor Bálint az új legfőbb ügyész

A képviselők szintén titkos szavazáson – 134 igen, 13 nem szavazattal – döntöttek arról, hogy kilenc évre legfőbb ügyésznek választják Nagy Gábor Bálintot, a Legfőbb Ügyészségre beosztott főosztályvezető ügyészt. A korábbi legfőbb ügyész, Polt Péter 2000 és 2006, valamint 2010 és 2025 között töltötte be a posztot. A parlament májusban alkotmánybíróvá választotta, ezért lemondott hivataláról. Az új legfőbb ügyészt Sulyok Tamás köztársasági elnök javaslatára választották meg a képviselők. Az Alkotmánybíróság elnöke, új tagja és a legfőbb ügyész is esküt tett a parlament előtt, amelynek ülésén az államfő is részt vett.

Az önkormányzatok saját hatáskörben szabályozhatják a településük fejlődését

A parlament 140 igennel, 41 nem és hat tartózkodás ellenében elfogadta a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslatot, ami lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy saját döntésük alapján szabályozzák településük fejlődését.

A jogalkotó hangsúlyozza, hogy a túlzott mértékű lakosságbővülés vagy a tömeges ingatlanvásárlás több településen is a fiatalok kiszorulását és a település jellegének sérülését vagy elvesztését eredményezte.