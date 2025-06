Egyre gyanúsabbak a körülmények az óvodából eltűnt gyermek ügyében – vajon ki lehet a felelős?

Az eset pár héttel ezelőtt történt, amikor a kadarkai óvoda logopédusa azzal hívott fel egy anyukát, hogy a kisfiát néhány percig nem találták az intézményben. A nagy ijedtség ellenére kiderült, hogy a gyerek csak elbújt a pedagógusok elől, mégis keresik a felelősöket az kadarkúti óvodából eltűnt gyermek ügyében, ugyanis a logopédust felfüggesztették állásából, most pedig az óvodavezető megbízását is visszavonták – írja a sonline.hu.

Egyre gyanúsabbak a körülmények a kadarkai óvodából eltűnt gyermek ügyében

Fotó: Kadarkúti Gyermekkert Óvoda és Mini Bölcsőde/ Facebook

Óvodából eltűnt gyermek: máig keresik a felelősöket

Meglepő módon még mindig nem tettek pontot az óvodából eltűnt gyermek ügyének végére. Valójában még aznap, perceken belül kiderült, hogy nem is tűnt el a kisfiú, csak elbújt a pedagógusok elől, állítólag az egyik terem ajtaja mögött talált rá a személyzet. Azonban nagy volt az ijedtség, hogy percekig nem találták őt, már a szüleit is értesítették telefonon a történtekről. Az intézményben először a logopédust függesztették fel az eset miatt, most pedig visszavonták az óvoda vezetőjének vezetői megbízását is. Ettől függetlenül nem bocsátották el, hanem az intézmény főállású dolgozója maradhatott, erről tájékoztatták a kisfiú édesanyját is. A sonline.hu korábban kereste a kérdéssel kapcsolatban a település polgármesterét is, de az kifejezetten elutasító volt és semmit sem szeretett volna mondani az ügyről, melyről bővebben a linkre kattintva olvashat.

