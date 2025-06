A parajdi sóbánya tragédiája – új podcastjében szólalt meg a Magyarhoni Földtani Társulat

A 177 éves Magyarhoni Földtani Társulatot 1848-ban alapították a magyar geológusok közösségének összefogására. A szervezet azóta is folyamatosan működik, ma már mintegy 800 szakmai taggal rendelkezik. A most indított podcast-sorozatban elismert szakemberek szólalnak meg, hogy közérthetően mutassák be a geológiai folyamatok hátterét, különös tekintettel az aktuális eseményekre – mint például a parajdi sóbánya katasztrófájára.

Parajd, 2025. június 2. Szakemberek szemlélik a víz okozta krátereket Parajdon 2025. június 2-án. A legrosszabb forgatókönyvre is felkészülve negyvenöt háztartás lakóinak kitelepítését rendelte el és ideiglenes gátépítésbe kezdett a Hargita megyei vészhelyzeti bizottság Parajdon, ahol a hatóságok úgy értékelték: fennáll a veszélye annak, hogy a vízzel elöntött parajdi sóbánya teteje beomlik. MTI/Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor / MTI Fotószerkesztõség

A parajdi sóbánya természeti katasztrófájáról szóló első adásban a szakértők részletesen beszélnek a bányában történt omlás földtani okairól, a sóbányászat sajátosságairól, valamint a hasonló balesetek megelőzésének lehetőségeiről is.

A podcastben megszólal dr. Bozsó István geofizikus, a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Fiatal Kutatója, dr. Papp Richárd Zoltán geológus, az UNEXMIN Georobotics Kft. ügyvezető igazgatója, a kérdező pedig dr. Hatvani István Gábor a HUN-REN CSFK FGI tudományos főmunkatársa.