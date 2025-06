Megrázó részleteket árult el a munkájáról egy gyermekvédelmi szaknyomozó

„Van egy titkom” – ezzel kezdi a molesztált gyermekek többsége a vele történtek feltárását – mondta el a Magyar Nemzetnek Gulyás Piroska rendőr főtörzsőrmester, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság gyermekvédelmi szaknyomozója, aki kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények felderítését segíti. Szerint nem nőtt a pedofil bűncselekmények száma az utóbbi időkben – valójában a látencia csökkent, vagyis az eltitkolt történetek utat találtak végre a hatóságok felé.

A nyomozónő több történetet is megosztott az olvasóval. Felidézte: egy kislány épp az édesapjával utazott a vonaton, amikor kiderült a borzalom. Az édesapa – aki elváltan élt az édesanyától – a kislányával töltötte a hétvégét. A kicsi kérlelte, hogy adja meg a telefonja kódját, az apa pedig azt felelte: ez az ő titka. Erre a kislánynak eszébe jutott, hogy neki is van egy titka, alkut ajánlott az apukájának: ha elmondja az ő titkát, ő is elmondja az övét. Az apa így tudta meg, hogy a kislány nevelőapja mindenféle szexuális dolgot végzett és végeztetett vele.

Az apa azonnal a rendőrségre ment, a hatéves gyermeket kihallgatták. Részletesen beszámolt az abúzusokról, még a szexuális segédeszközt is megnevezte.

Gulyás Piroska rendőr főtörzsőrmester, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság gyermekvédelmi szaknyomozója

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

A nyomozó elárulta: az esetek többségében a család pontosan tudja, mi történik otthon a négy fal között, mégsem tesznek semmit. Sok anya válik így bűntárssá.

„Amikor megkérdeztem a gyermeket, hogy anya tudott-e erről, azt felelte, egyszer tudott róla, egyszer nem. Kiderült, hogy az anya rájuk nyitotta az ajtót és látta, hogy mi történik. Egy veszekedésen kívül azonban mégsem történt semmi. A kislány szó szerint úgy fogalmazott, hogy egy ideig békén hagyta őt a nevelőapa, amíg anya el nem felejtette azt, amit látott” – idézte fel Gulyás Piroska. Az anya később tagadta a történteket, azt állította, csupán a volt férje próbál viszályt kelteni, a kislány pedig „összevissza beszél”. Kislánya helyett pedig mindvégig a párját védelmezte – amíg meg nem bukott a hazugságvizsgálón, és végül ez segített neki eszébe juttatni, mit is látott.