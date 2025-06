Peking, Moszkva, Teherán és az éhező Európa

Bárhogy is nézzük, az Izrael-Irán konfliktusban most a perzsák húzták a rövidebbet. Igen, hullanak a rakéták Izraelre is, de tekintve, hogy Irán teljes légterét az ellenség uralja, nem nehéz rájönni, hogy ki áll jobban a két fél közül.

A geopolitika nagykutyáinak azonban nagyon nem érdeke, hogy Teherán elveszítse a hatalmát és az országból egy felszteroidozott Afganisztán legyen. Ha ugyanis Irán összeomlik, azzal összeomlik a közel-keleti kőolajszállítás is. A Hormuzi-szoros a világkereskedelem egyik legfontosabb átkelője, ha a perzsák elvesztik a fejüket, vagy olyannyira romlik a katonai helyzetük, hogy úgy döntenek, bevetik az utolsó kártyájukat és lezárják a szorost, azzal az egész világ energiaellátását gajra vághatják.

Azaz majdnem az egész világét. Ha ugyanis Kína és Oroszország úgy gondolja, hogy ők megoldják egymás között az energiakereskedelmet, esetleg Irán a kínai szállítókat továbbra is átengedi, csak mindenki mást blokkolnak, azzal a három hatalom gazdasága változatlanul működik majd, csupán a nyugati világ kerül nehéz helyzetbe. Igaz, ez egyenes ugrás lenne az eszkalációs lépcsőn a világháború felé. Kérdés, hogy Peking és Moszkva hajlandó-e vállalni ezt a kockázatot. Bár, számukra még nem is olyan hatalmas ez a tét.

Ellentétben Európával.

Mivel az Európai Bizottság legújabb zseniális ötlete az, hogy 2027-ig teljesen le kell állítani az orosz energiahordozók behozatalát, az Indiai Óceánon pedig szintén forró a helyzet az indiai-pakisztáni konfliktus miatt, a Hormuzi-szoros lezárása az öreg kontinens számára felérne az éhhalállal.

Ha nem kapunk orosz energiát sem olcsón, sem drágán, Indián keresztül és még a Közel-keletről is leállnak a szállítmányok, úgy nem hogy drága lesz a benzin, de egyáltalán nem lesz. Az USA sem kerül egyszerű helyzetbe, de ők legalább saját készletekkel rendelkeznek, ők túlélik. Mi nem. Ezért fontos, hogy mindenképpen kimaradjunk a konfliktusokból, különösen abból, amelyik a szomszédunkban zajlik, hiszen, ha Irán bedobja ezt az utolsó kártyát, ezt a „gazdasági atombombát”, akkor kizárólag a szárazföldi szállításra alapozhatunk, nem csak mi magyarok, de tőlünk nyugatra is mindenki. Most tehát a túlélésünk a tét, az EB viszont vagy nem képes ezt felfogni, vagy a halálunkra játszik...