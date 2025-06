A Pride egy segélykiáltás, Karácsony meg politikát csinál belőle

A Pride egy segélykiáltás. Egy olyan kiáltás, ami arról szól, hogy vannak, akik úgy érzik, semmi másban nem tudnak kitűnni a társadalomból, csak azzal, ha a szexualitásukat állítják a középpontba. Ez egy mélyebb problémára utal: identitászavarra, önbizalomhiányra, vagy akár valamilyen mentális sérülésre. Szexualitása természetesen mindenkinek van – épp ezért furcsa, hogy ebből valaki társadalmi pozíciót, különlegességet próbál építeni.

Sokan közülük nem látnak más lehetőséget az önkifejezésre, mert úgy érzik, másban nem elég erősek, tehetségesek vagy elfogadottak. Ahelyett, hogy ezeknek az embereknek valódi segítséget nyújtanánk, Karácsony Gergely inkább eszközként tekint rájuk. Látszólag melléjük áll, de valójában kihasználja őket a saját céljaik érdekében. Ez pedig szégyen.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Brussels Pride résztvevőivel pózol Brüsszelben, 2025. májusában (kép forrása: Facebook/KaracsonyGergely)

Budapest egy befogadó város. De nem a képmutatást, nem a politikai manipulációt és nem az identitásalapú megosztást fogadja be. Hanem az embert – olyannak, amilyen. Ez mindig is így volt. Azokat is, akik lelki vagy mentális problémákkal küzdenek, akik kirekesztve érzik magukat, akik valódi támogatásra vágynak.

A valódi Budapest nekik (is) nyújt menedéket – nem használja ki őket, hanem lehetőséget ad nekik arra, hogy újra be tudjanak kapcsolódni a közösség életébe. A Pride politikai felvonulása ezzel szemben nem az integrációt, hanem a megosztottságot képviseli.

Vagyis Karácsony Gergely politikai haszonszerzés céljából szervez felvonulást, és ezzel épp azokat használja ki, akiken segítenie kellene.

Budapest egy erős város – tele történelemmel, hittel és emberséggel. Itt nem az a fontos, hogy ki milyen címkével érkezik, hanem az, hogy mit tesz másokért. Az itt élők nem hivalkodnak, nem harsányak – csendesen, de következetesen építenek.

Azokat tisztelik, akik nemcsak önmagukért, hanem másokért is élnek. A közösség akkor lesz erős, ha tagjai is azok – együtt.

Az ilyen emberek testvért látnak a másikban – nem ellenfelet. Társakat a mindennapi küzdelmekben – nem riválisokat a figyelemért.

A budapesti ember nem megosztó. Nem akar mások fölé emelkedni egy felvonulással vagy tüntetéssel. Nem kasztokat, hanem közösséget épít. Az idei Pride azonban – Karácsony Gergely aktív támogatásával – épp ennek az ellenkezőjét üzeni: hogy a megosztás erény, a provokáció haladás, a különbözőség pedig előjog.