Kedd este minden megváltozik, győzni fog az ellenállás

Nincs itt semmi gond, főleg látnivaló. És tényleg nincs, mert most Puzsér készül egy újabb külföldről ejtőernyőztetett koppintásra, egy akkora tüncikére, amit még nem látott a magyar társadalom. Ez akkor is tömegtüntetés lesz, ha alig lesznek ott többen, mint a felszólók, mert ha egyszer Puzsér ezt eltervezte, akkor a tények nem igazán fogják zavarni a zsebforradalmárokat.

Amiről beszélünk, az nem más, mint a Polgári Ellenállás. Valójában minden betűt naggyal kellett volna írnom, akkora durranás várható ismét. A tét pedig nem kicsi, hiszen Puzsér azt az egyáltalán nem elcsépelt fordulatot villantja meg előttünk, hogy „nincs hova hátrálni”.

Hát persze, hogy nincs, ennél lejjebb és mélyebbre nehéz már kerülni, mint amit ezek az emberek csinálnak hétről hétre. Hőbörögnek, általános frázisokat pufogtatnak, a mindenszarizmus örök posványában dagonyáznak, és közben körül sem tudják írni, hogy mi ellen ez a nagy lázadás.

Annyira független a csapat, hogy a cselédsajtó nagyágyúi is felszólalnak, lesz itt Ács Dániel, Bogos Csaba és Stumpf András is, de nem maradhat otthon Pankotai Lili sem, aki biztos káromkodik egy nagyot majd, sőt, az igazi gyűlölködő, Nagy-Bandó András, és az önleleplező lódoktor, Hadházy Ákos is ott fröcsög majd.

Olyan erős buli lesz, és annyira nem hátrálnak a polgári ellenállás sziklakemény frontemberei, hogy a tarhálás már előre beindult, a felhívásban számlaszámot is megosztanak a végsőkig gyötört, kivéreztetett és nyomorban élő magyar néppel, akik furcsa módon a mélyszegénység mellett minden ilyen koldulás során milliókkal töltik fel az ingyenélő hőbörgők zsebeit. Ez mutatja, mekkora a baj az országban.

Egyesek fejében sajnos óriási.

Akit még így sem ihletett meg a különlegesen rebellis móka, annak ajánljuk figyelmébe a Puzsér Róbert közösségi oldalán kitett felhívás utolsó fél mondatát: „az olaj pedig talán keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik”.

Sok gyöngyszem van ebben a marxista agymenésben, de szinte biztos, hogy ez az eredeti és lángra lobbantó gondolat lesz az utolsó szög az orbáni elnyomás koporsójában, mert most már tényleg bukni fog. Nekem már izzik a vérem, irány a semmitmondó lózungok tüntije, ahol nincs hátrálás, csak tarhálás.