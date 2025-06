Brutális rablás áldozata lett két fiatal a villamoson: megverték őket, majd mindenüket elvitték

Június 2-án a Jászai térről Budára induló 6-os villamoson vertek meg két fiatalt, akiket ki is raboltak. A brutális rablás részleteit most közölte a rendőrség. A bűncselekményről a Bors számolt be részletesebben.

Két fiatal lett rablás áldozata június 2-án éjszaka

Június 2-a éjszakáján két férfi támadt a 6-os villamoson utazó fiatalokra. Dulakodás alakult ki köztük, mivel az egyik támadó a hátizsákjukat akarta megszerezni. A rablás során a két elkövető addig rugdosta és ütlegelte a fiatalokat, amíg a szóban forgó hátizsákot meg nem szerezték. Miután megkaparintották, leszálltak a villamosról, és elmenekültek.

A fiataloknak minden iratukat, pénzüket és mobiltelefonjaikat is elvitték a hátizsákkal együtt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rablás bűntettének elkövetése miatt indított eljárást a tettesek ellen. Bár az egyiküket órákon belül azonosították, a társát azóta is körözik.

A rendőrség az egyik elkövetőt, B. Istvánt a Nyugati téren szinte azonnal el is fogta, majd kihallgatta, őrizetbe vette és kezdeményezte az elkövető letartóztatását. A másik férfit a rendőrség továbbra sem találja. A hatóságok ezért egy felvételt tettek róla közzé és kérik, aki felismeri a rajta lévő férfit, az azonnal jelentkezzen.

Aki a felvételen látható férfit felismeri, személyazonosságával, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

