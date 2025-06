Radnai Márk elismerte: saját emberei készítették a csúfolódó Tisza-listát

Radnai Márk a zárt körű beszélgetésen elismerte, hogy a Tisza-lista nem egyedi kezdeményezés volt, hanem – Radnai szavai szerint – központilag szervezett adatgyűjtési és értékelési folyamat része – számolt be a Magyar Nemzet.

Központilag pontozta saját embereit a Tisza Párt (Fotó: Isza Ferenc / AFP)

A Tisza alelnöke arról is beszélt, hogy a párt jelenleg olyan innovatív technológiákon és új megoldásokon dolgozik, amelyekkel hatékonyabbá tennék a kampányszervezést és a szavazóikkal való kapcsolatépítést. A Lu-mix YouTube-csatornáján közzétett videó tanúsága szerint azt is elmondta: a következő hat hónap kampánytevékenységeire már most aktívan készülnek, korábbi évek anyagait is feldolgozva és új eszközöket bevetve.

Radnai megjegyzései alapján a Tisza-szimpatizánsok minősítése nem egyedi, elszigetelt eset, hanem a párt kampánystratégiájának tudatosan felépített eleme.

Az alelnök a Tisza vezetői rendezvényén ismertette a kampányidőszakra vonatkozó terveket is, hangsúlyozva: központilag szervezett módon szabnak feladatokat az aktivistáknak, hogy minden aktivista részt vehessen a munkában. Képzési anyagokat, videókat és technikai eszközöket is biztosítanak majd a kampánycsapatok számára, különösen az egyéni választókerületekben.

Radnai ezzel gyakorlatilag egy átfogó kampánymodellt vázolt fel, miközben megerősítette: a szimpatizánsokat értékelő, nemrég nyilvánosságra került lista valóban a párt belső használatára készült.

A dokumentumban nemcsak kampánytapasztalatokat, hanem sértő megjegyzéseket is rögzítettek egyes aktivistákról, például: „alkesz”, „rokinyugis”, vagy „pszichés gondjai vannak”.

Magyar Péter azonban tagadja, hogy ők készítették volna a listát.

