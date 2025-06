Budapest anyagi helyzete az utóbbi hat évben drámaian romlott. A főváros 2019-ben, Karácsony Gergely hivatalba lépésekor még 214 milliárd forintnyi megtakarítással indult, ám ez gyorsan elfogyott. Az állampapírok és készpénzállomány folyamatosan apadt, míg 2024-re a főváros bankszámlája mínusz 41 milliárd forintot mutatott. A pénzügyi krízis azonban úgy tűnik, nem zavarja Karácsonyt, a napokban is arról beszélt, hogy előteremtik a pénzt Rákosrendezőre – írja a Magyar Nemzet.

Karácsonyék csődbe vitték Budapestet, mégsem engedik el a Rákosrendezőt

Karácsony két jelentős kockázatot vállalt: egyrészt a Rákosrendező területének megvásárlását, amely korábban egy óriási, arab befektető által tervezett beruházás helyszíne lett volna.

Ez a Grand Budapest projekt 14 ezer munkahelyet és jelentős gazdasági fejlődést hozott volna, de a főváros visszavette a területet, megakadályozva ezzel a beruházást.

Másrészt Karácsonyék nem fizetik meg teljes mértékben a törvényben előírt szolidaritási hozzájárulást, amelyet a gazdagabb önkormányzatoknak kell átutalniuk a kevésbé tehetős településeknek. Emiatt perre került sor, az államkincstár inkasszóval szedte be a hiányzó összegeket, a főváros költségvetését pedig a Kúria jogellenesnek találta, mivel nem terveztek be egy 50 milliárdos hiányt.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy Budapest csődbizottságot hozott létre, miközben Karácsony továbbra is kitart a Rákosrendező megvásárlása mellett, mondván, hogy a fennmaradó 40 milliárd forint előteremtése még kezelhető feladat.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint a városvezetés felelős a pénzügyi helyzetért, mert egyszerre költötték el a rendelkezésre álló pénzt és nem terveztek megfelelően, miközben vállalták a költségvetési kötelezettségeket.

A főváros súlyos pénzügyi nehézségei ellenére Karácsony Gergely továbbra sem hajlandó lemondani a Rákosrendező projekt megvalósításáról, bár az már most is komoly terhet jelent a város költségvetésére. A több tízmilliárdos beruházás sorsa így továbbra is kérdéses, miközben a főváros helyzete egyre bizonytalanabbá válik.

