Kutyás- és lovasbemutatóval is készül a Rendőrmúzeum a Múzeumok Éjszakájára

Rengeteg kisgyermek vágya, hogy egyszer rendőr, vagy nyomozó legyen, de a felnőttek számára is izgalmas megismerni a rend őreinek mindennapjait. Ezekbe a „titkokba” engednek bepillantást a Rendőrmúzeum programjai június 21-én.

Jack, a hatéves németjuhász is ott lesz a Rendőrmúzeumban június 21-én. Fotó: Havran Zoltán

A Múzeumok Éjszakáján 18.00 és 24.00 óra között a látogatók betekintést nyerhetnek a kutyás rendőrök mindennapjaiba, feladataiba, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztálya pedig látványos lovas manővereket mutat be, valamint kiállítják a rendőrségi járműveket – például egy rabszállító autót –, fegyvereket, védőfelszereléseket is. A látogatók kipróbálhatják – konyakmeggy elfogyasztását követően – az alkoholszondát, a „részegszemüveget”, a motorszimulátort és a lézerpuska lövészetet is. Lehet továbbá tenyérnyomatot és kitűzőt készíteni.

A főpróbán Kékiné Rozsnyai Éva, a Rendőrmúzeum vezetője beszámolt arról, hogy az eseményt családi programként hirdetik, tehát gyerekeket és felnőtteket egyaránt várnak. A kisebbek beülhetnek több járműbe, illetve felülhetnek a Mezőhegyesen kitenyésztett nóniusz fajtájú rendőrlovakra is. Az esemény részeként több kriminalisztikai témájú előadást tartanak, ezeket este nyolc óra után szervezik, kizárólag 18 éven felüliek számára. Hozzátette, az előadásokat az érdeklődők a múzeum udvarára kihelyezett LED-falon is követhetik. A múzeumvezető kiemelte, az intézmény a Múzeumok Éjszakáján is ingyenesen látogatható, tehát a Rendőrmúzeum nem árusít karszalagot, és az érkezőktől sem kéri annak felmutatását.

Több mint száz éves múlttal rendelkezik a Rendőrmúzeum

Az akkor még zártkörűen működő intézményt 1908-ban alapították Bűnügyi Múzeum néven. A Rendőrmúzeum 1999-től a Mosonyi utca 5. szám alatt nyílt meg a nagyközönség számára, akkortól fogadja a rendőrség története és a kriminalisztika iránt érdeklődőket. Az intézmény állandó kiállításai az elmúlt években teljesen megújultak. A Rendőrmúzeum keddtől szombatig 9.00 és 17.00 óra között ingyenesen látogatható.