Kórházból üzent Reviczky Gábor – életmentő beavatkozás előtt áll

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznél 2022 decemberében prosztatarákot diagnosztizálták, melynek következtében áttétek is kialakultak a szervezetében. Reviczky Gábor 2023-ban hozta nyilvánosságra betegségét. Több kezelésen is átesett, köztük kemoterápián és sugárterápián is. Bár az orvosok nem jelentették ki hivatalosan, hogy meggyógyult, Reviczky Gábor úgy érzi, tünetmentes, de mint kiderült más egészségügyi problémái is vannak. Nemrég kórházból jelentkezett be – írja a Bors.

Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész.

Fotó: MTI/Kovács Attila



Reviczky Gábor nem folytatja a kemoterápiát

A színész úgy döntött, nem folytatja a kemoterápiát, mert szerinte csak tüneti kezelés, és súlyosan károsítja az egészséges sejteket is. Kritikusan nyilatkozott a hagyományos orvosi kezelésekről, kiemelve, hogy csak az antibiotikumok nyújtanak valódi gyógyulást.

2025 tavaszán még jó erőben volt, tervekkel, derűs hangulattal, és a Halhatatlanok Társulatának tagjává választották. Az utóbbi hetekben azonban egy közös fotó Bach Szilviával aggodalmat keltett rajongói körében, láthatóan megviselte az állapota.

Nemrég maga Reviczky nyilatkozta, hogy jelenleg kórházban van, és szívműtét előtt áll, ami újabb egészségügyi komplikációt jelez. Állapotáról nem kívánt többet elárulni. A rajongók továbbra is aggódnak érte, és rengeteg jókívánsággal támogatják.