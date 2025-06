Életveszélyes rollerbaleset: két tinédzser az áldozat

Két tizenéves gyerek érintettek abban a durva rollerbalesetben, amely csütörtökön történt Kerekegyházán. A beszámolók szerint forgalmas útvonalon, elég nagy sebességgel közlekedtek, amikor váratlanul bekövetkezett a baj – írja a baon.hu.

Bár szigorítottak a rollerhasználat feltételein, a mai napig sokan nem tartják be a szabályokat, javaslatokat. Emiatt a sok rollerbaleset, ami végzetes is lehet

Fotó: Shutterstock

Rollerbaleset: akár a két fiatal életébe is kerülhetett volna a száguldozás

Egy – a látottaktól sokkos állapotban lévő – nő számolt be egy helyi Facebook-csoportban arról, hogy mi történt pontosan, hiszen szemtanúja volt az esetnek és szeretné, ha a jövőben az ilyen baleseteket meg tudnák előzni a szülők összefogásával. A tinédzsereken segítő nő maga is édesanya, hatéves kisfia is jelen volt az esetnél, akit szintén nagyon megviselt az eset. A nő szerint csak a szerencsén múlt, hogy nem lett nagyobb baj, esetleg haláleset a durva rollerbaleset miatt, hiszen a gyerekek mindenféle védőfelszerelés nélkül száguldoztak.

Sisak nincs. A sebesség megdöbbentően gyors. Fél pillanattal később rosszat sejtető furcsa hang. Hátranézek. A kereszteződésen túl fehér porfelhő

– írta a bejegyzésben a nő, aki a fiatalok segítségére sietett a látottak után.

