Emiatt meneszthették pozíciójából Magyar Péter szakértőjét, Ruszin-Szendi Romuluszt

A lap emlékeztetett, hogy a kémjátszma három kulcsszereplője Magyar Péter mellett Ruszin-Szendi Romulusz, az ellenzéki párt honvédelmi szakértője, valamint a két ukrán kém, Tseber Roland és Holló István.



Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz közös sajtótájékoztatót tartott

Megírták, hogy a bukott vezérkari főnök korábban elutazott Teplicébe, ahova elkísérte a baloldali milliárdos Wéber János is, aki a lap szerint "régi jó fegyverbizniszben utazó ismerőse". Útjuk során pedig találkoztak egy helyi üzletemberrel – Mykola Smetankával –, aki jó kapcsolatot ápolhat Tseber Rolanddal is. Mint ismert, Magyar Péter színre lépésével Wéber és köre még arra biztathatta Ruszin-Szendit, hogy alapítson egy jobboldali pártot, azonban ez idővel meghiúsult, így a volt vezérkari főnök bejelentkezett a TISZA Párthoz, és vihette magával a Wéber-kör – a kémkedéssel gyanúsított Holló Istvánnal együtt – komoly anyagi forrásait is.

A lap úgy tudja,

2023-ban éppen ez a társaság volt az oka annak, hogy menesztették Ruszin-Szendit.

Korábban Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a számos, magyar politikai életben aktív szereplővel kapcsolatban álló Holló Istvánnal kapcsolatban elárulta, hogy már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében volt, mivel "az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott". Vele tarthatta a kapcsolatot a lap korábbi információja alapján Ruszin-Szendi Romulusz.

Orbán Viktor szerint nemzetbiztonsági ügy Ruszin-Szendi Romulusz botránya