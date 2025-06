Tiszába fulladt becsület – Ruszin-Szendi és a kémkedéssel súrolt politikai úszásnem

Más ellenzéki politikusoknál is bepróbálkoztak

Tseber Roland nemcsak Magyar Péterrel, hanem a magyar ellenzék több más szereplőjével is felvette a kapcsolatot. Többek között ide sorolható Mesterházy Attila, az MSZP volt elnöke is. Úgy tudjuk, Tseber köre jelentős pénzzel támogatta a Zugló TV-t, amelyben Mesterházy Attila az új politikai formációjának lehetséges médiafelületét látta. Az anyagiakat ehhez az „akcióhoz” forrásaink szerint 2023 nyarán Tseber Roland, illetve az ukrán férfi köre biztosította. A történet ott kezdődött, hogy 2020. december 10-én az ukrán vámosok nagy mennyiségű cigarettára bukkantak Legény Zsolt akkori MSZP-s politikus autójának csomagtartójában. Az azóta visszavonult szocialista politikussal szemben Ukrajnában indult büntetőeljárás, amelyben végül nem marasztalták el. Úgy tudjuk, az eljárást nem véletlenül úszta meg az MSZP volt frakcióvezető-helyettese. Legény Zsoltot, úgy tudjuk, Tseber Roland húzta ki a slamasztikából, azonban kellett neki valami cserébe. Mégpedig uniós, illetve NATO-kapcsolatok. Itt jött képbe Mesterházy, akinek Tsebert Legény Zsolt mutatta be. Az MSZP egykori elnöke éveken keresztül alelnöke, majd elnöke volt a NATO Parlamenti Közgyűlésének, így Tseber számára igazi kincsesbányának ígérkezett Mesterházy kapcsolatrendszere. Utóbbi elismerte, hogy többször találkozott Tseberrel és egy alkalommal magával vitte Brüsszelbe. Szerinte azonban Tseber csak ígérgetett és végül semmi nem lett a közös projektből. Érdekesség, hogy a Zugló TV szálai a cikkünkben már említett Teplicéig és Ruszin-Szendi Romulusszal is találkozó befektetőig érnek. Mykola Smetanka ugyanis közvetve, egy teplicei cégen keresztül kapcsolatba hozható a kerületi televízióval.