Sára Botond: Reméljük, valaki dolgozik a Városházán, amíg a főpolgármester a Pride-ot szervezi

„Jogvédelmet azért kapott a város, mert a bíróság nem kívánja kockáztatni a BKV működésének ellehetetlenülését – amely közvetlenül a Karácsony-Vitézy-Tisza koalícióval meghozott olyan felelőtlen lépéseinek következménye, mint az elfuserált, törvénytelen költségvetés és a Rákosrendezőre elköltött 50 milliárd, amivel csődbe vitték a várost” – írja a főispán szerdai közleményében.

A szolidaritási hozzájárulás beszedése jogszerű mindaddig, amíg ennek ellenkezőjét nem mondja ki a bíróság, döntésében ezt nem vitatta, erről még nem döntött.

Jogvédelmet adott a bíróság és biztosított négy hónap fizetési haladékot, hogy ne kelljen leállítani a BKV-t, rendezzék a káoszba torkollott pénzügyi helyzetet” – magyarázta Sára Botond.

Gyakorlatilag az ország szegény települései fizetik, illetve hitelezik meg Budapest működését, többek között a BKV-t négy hónapig.”

„A jogvédelem nem érinti a Kúria döntését, aminek értelmében június 30-ig törvényessé kell tenni és kötelező módosítani a költségvetést, amit az önkormányzat is vállalt, be kell tervezni a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét. Amennyiben ez nem történik meg, továbbra is törvénytelen lesz a költségvetés, szembemenve a Kúria döntésével.”

Bízom benne, hogy valaki dolgozik ezen a Városházán, amíg a főpolgármester a Pride szervezésével van elfoglalva”

– tette hozzá Sára Botond.